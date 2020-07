Convocati Cagliari Juventus: si rivede Pavoletti (Di martedì 28 luglio 2020) Convocati Cagliari Juventus: le scelte dell’allenatore Walter Zenga per la sfida di Serie A contro i bianconeri di Maurizio Sarri Il Cagliari ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro la Juventus, valevole per la 37a giornata di Serie A. Si rivede Leonardo Pavoletti dopo quasi un anno dall’infortunio. Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci.Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, Walukiewicz.Centrocampisti: Rog, Birsa, Ionita, Marigosu, Lombardi, Del Pupo, Ladinetti.Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Pavoletti, Gagliano, Simeone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

