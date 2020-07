Conte al Senato: “Proroga anti covid inevitabile, servirà un decreto” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Premier Giuseppe Conte non intende abbassare la guardia sulla situazione covid-19, che come da lui stesso commentato (“La pandemia è ridimensionata ma non finita”): al Senato il presidente del Consiglio ha manifestato la ferma intenzione di prorogare lo stato di emergenza emanato a inizio della crisi del coronavirus, stato che senza il prolungamento deciso dal governo, avrebbe la sua naturale fine tra pochi giorni. La decisione sulla proroga “Il virus continua a circolare, la proroga dello stato di emergenza è inevitabile. L’indirizzo è prorogare lo stato di emergenza a ottobre” ha continuato il premier che difende la propria posizione al Parlamento (“La mia presenza qui dimostra la massima disponibilità del governo a interloquire ... Leggi su giornal

