Contagi, troppi in Germania, “C’è negligenza, la situazione è preoccupante”, sconsigliati viaggi in Spagna (Di martedì 28 luglio 2020) “Non sappiamo ancora se questo sia l’inizio di una seconda ondata, ma naturalmente potrebbe esserlo. Sono comunque ottimista: se seguiamo le regole igieniche possiamo impedirla, sta a noi”. E’ ovviamente preoccupato, e non poco, Lothar Wieler (nella foto), direttore dell’Istituto Robert Koch (Rki), visto che nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati ben 633 nuovi casi di coronavirus, dati che l’esperto ha definito “molto preoccupanti. Siamo nel mezzo di un rapido sviluppo della pandemia”, ha quindi ricordato Wieler, bacchettando duramente il popolo tedesco che, a suo dire è divenuto “negligente”. Wieler ha quindi invitato tutti a rispettare le norme sul distanziamento sociale, ricordando di indossare sempre le mascherine – anche all’aperto – qualora non di ... Leggi su italiasera

italiaserait : Contagi, troppi in Germania, “C’è negligenza, la situazione è preoccupante”, sconsigliati viaggi in Spagna - purple_lady18 : @supernoci Troppe armi tra gruppi (non tutti) di manifestanti, troppi rischi anche per quelli pacifici, inoltre neg… - MeridioNews : Tennis, Simona Halep rinuncia al torneo di Palermo «Troppi contagi in Romania, spostarsi non è sicuro» - giopapa : RT @SebastianTano90: @HuffPostItalia Prima pochi tamponi, poi troppi contagi, ora invece tanti tamponi ma pochi contagi. Ma Cristanti prima… - SebastianTano90 : @HuffPostItalia Prima pochi tamponi, poi troppi contagi, ora invece tanti tamponi ma pochi contagi. Ma Cristanti pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi troppi Coronavirus, è allarme discoteche: «Troppi giovani senza mascherine nelle isole del... Il Mattino Coronavirus, focolaio in Sicilia: 3 bambini positivi a Catania

Due dei piccoli sono ricoverati assieme ai familiari. In Sicilia sono in aumento i contagi endogeni giornalieri, dopo alcuni cluster individuati nella provincia etnea, non riconducibili a contagi impo ...

Coronavirus, De Luca: "Carica virale dei giovani è fortissima anche quando sono asintomatici"

"Ieri 14 contagi i Campania. 4 immigrati a Castel Volturno, tre a Pisciotta per un contatto di un ragazzo con comitiva di romani che sono stati a Capri e poi altre positività sparse che non destano pr ...

Due dei piccoli sono ricoverati assieme ai familiari. In Sicilia sono in aumento i contagi endogeni giornalieri, dopo alcuni cluster individuati nella provincia etnea, non riconducibili a contagi impo ..."Ieri 14 contagi i Campania. 4 immigrati a Castel Volturno, tre a Pisciotta per un contatto di un ragazzo con comitiva di romani che sono stati a Capri e poi altre positività sparse che non destano pr ...