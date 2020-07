Belen Rodriguez, ora è chiaro. Cosa mangia per avere un corpo così: la sua dieta (Di martedì 28 luglio 2020) Belen Rodriguez? Talmente bella che sembra provenire da un’altra galassia eppure, che ci crediate o meno, non c’è solo una fantastica genetica dalla sua parte. La sua avvenenza resta un caposaldo fin dalla sua nascita, ma gli sguardi più attenti avranno sicuramente notato il fatto che la showgirl sia ancora più in forma dai tempi del suo arrivo in Italia e dagli scintillanti esordi televisivi. Dietro a questo cambiamento fisico, oltre all’ultimo salto della crescita avvenuto durante il suo approdo sulla nostra penisola, Belen Rodriguez nasconde un lungo percorso caratterizzato da costanza, diligenza e una buona dose di sacrifici alimentari. Nulla di drastico ovviamente, però bisogna prima di tutto affidarsi ad un esperto per poi attuare una rivoluzione alimentare in base ... Leggi su tuttivip

