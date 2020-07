Arriva in Sicilia un defibrillatore cardiaco collegato ad un’app su smartphone, uno strumento di nuova generazione (Di martedì 28 luglio 2020) La Cardiologia dell’ARNAS Ospedale Civico di Palermo è la prima in Sicilia a utilizzare un nuovo strumento, con una nuova tecnologia, per la gestione dei disturbi del ritmo cardiaco e lo scompenso. Si tratta di una nuova generazione di defibrillatori cardiaci impiantabili, il “Gallant” prodotto dalla ditta americana Abbott, più piccoli ma soprattutto in grado di trasmettere ai medici i dati sulla funzionalità cardiaca attraverso un’applicazione per smartphone. “Si tratta – dichiara il Dottore Giuseppe Sgarito, responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia e Presidente Regionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) – di un dispositivo a suo modo rivoluzionario ... Leggi su meteoweb.eu

