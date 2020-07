Vite al limite, Leneatha pesava circa 300 Kg: ecco com’è oggi (Di lunedì 27 luglio 2020) Leneatha, nota per essere una delle protagoniste di ‘Vite al limite‘, pesava quasi 300 Kg, ma com’è diventata oggi? ecco i risultati ottenuti Leneatha, Fonte foto: Youtube (@GoodSee TV)Questa sera su Real Time andrà in onda una nuova puntata di ‘Vite al limite‘ e la protagonista della storia sarà Leneatha Reed. La donna, com’è possibile immaginare, ha deciso di recarsi dall’ormai noto dottor Nowzaradan per provare a dimagrire e riprendere in mano la sua vita. L’eccessivo peso della Reed pare essere davvero invalidante per le questioni da sbrigare ogni giorno. La donna ha una bambina di soliti due anni a cui non riesce a ... Leggi su chenews

