Tegola PSG: Mbappé, infortunio grave. A rischio la sfida con l’Atalanta (Di lunedì 27 luglio 2020) Brutte notizie per il Paris Saint-Germain. L'entità dell'infortunio rimediato da Kylian Mbappé in Coppa di Francia contro il Saint-Etienne è più grave del previsto. Il giocatore ha rimediato una brutta distorsione della caviglia destra con una lesione piuttosto accentuata. Preoccupano i tempi di recupero abbastanza lunghi: il campione del mondo 2018 con la Nazionale francese dovrà osservare uno stop di circa 3 settimane. Lo ha riportato il club vincitore dell'ultima Ligue 1.caption id="attachment 996891" align="alignnone" width="1024" Mbappé (Twitter Mbappé)/captionrischioMbappé potrebbe essere dunque il grande assente del match dei quarti di finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Atalanta, in ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Tegola PSG: Mbappé, infortunio grave. A rischio la sfida con l'Atalanta - - Spazio_Napoli : - OnorioFerraro : ?? Tre settimane di stop per #Mpabbe, per lui una distorsione alla caviglia con lesione del legamento esterno. L'att… - infoitsport : PSG, UFFICIALE: tegola Mbappé, importante lesione alla caviglia - Fprime86 : RT @cmdotcom: #PSG, UFFICIALE: tegola #Mbappé, importante lesione alla caviglia -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola PSG

Una pessima notizia per il Psg. Kylian Mbappé non ci sarà per il match dei quarti di finale di Champions contro l'Atalanta, in programma il 12 agosto a Lisbona. Il verdetto, dopo l'infortunio subito n ...Kylian Mbappé è uscito per infortunio contro il St. Etienne: i legamenti non sono interessati, ma la sua presenza con l'Atalanta resta incerta. L'ultima gara in carriera di Perrin, bandiera del Saint- ...