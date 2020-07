Pjanic festeggia lo scudetto: «C’è chi scrive la storia e chi la legge» – FOTO (Di lunedì 27 luglio 2020) Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, festeggia il suo ultimo scudetto in bianconero prima del passaggio al Barcellona Un saluto all’Italia nel miglior modo possibile: vincendo lo scudetto. Miralem Pjanic conquista un altro campionato con la maglia della Juve prima di trasferirsi al Barcellona. Un commento eloquente e ripetuto nove volte per sottolineare l’egemonia bianconera: «C’è chi scrive la storia e chi la legge». View this post on Instagram C'è chi scrive la storia e chi la legge. C'è chi scrive la storia e chi la rilegge. ... Leggi su calcionews24

