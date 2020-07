Pensione anticipata Fornero: occorrono 41 anni e 10 mesi di contributi effettivi per le donne (Di lunedì 27 luglio 2020) Per poter accedere alla Pensione anticipata è necessario raggiungere il minimo di contributi di accesso richiesti dalla misura che sono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Nel conteggio degli anni di contributi rientrano eventuali contributi figurativi per la maternità, per la malattia e percepiti in caso di indennità di disoccupazione retribuita. Pensione anticipata Fornero Una lettrice scrive per chiedere: Ho iniziato a lavorare nel ottobre del 1981 sono del 1966, ho lavorato tutti questi anni fino ad oggi le volevo ... Leggi su notizieora

Buongiorno ho 64 anni e 32 anni di contributi… Posso andare in pensione? Non trovo più lavoro… non mi vuole nessuno nonostante ne dimostro di meno Purtroppo dopo i 60 anni, e prima dei 67 anni che ser ...

In un articolo pubblicato sul numero di luglio della rivista Lavoro & Welfare dedicato alla previdenza complementare, Roberto Ghiselli evidenzia come “una riforma della previdenza negoziale dovrebbe e ...

