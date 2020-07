Militari con mitra e anfibi in spiaggia a Ventimiglia: "Controllano le distanze di sicurezza e i migranti la fanno da padroni" (Di lunedì 27 luglio 2020) Francesca Galici Lascia interdetti l'immagine dei Militari armati di mitra sulla spiaggia di Ventimiglia per il controllo dei bagnanti in ottica Covid mentre la città è sotto scacco da parte dei migranti In una torrida giornata domenicale di fine luglio, i bagnanti di Ventimiglia hanno assistito a una scena surreale, degna di un film. Chi è riuscito a raggiungere le spiagge della Riviera di Ponente nonostante i blocchi stradali che da settimane paralizzano la Liguria, nella città di confine in provincia di Imperia si è trovato davanti gli uomini e le donne del 32° Reggimento di Fanteria della Brigata Taurinense in marcia sulla sabbia, come testimoniato dal video de La Stampa. Ai bagnanti in costume che cercavano un po' di refrigerio, i ... Leggi su ilgiornale

