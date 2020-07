Matteo Salvini sul saluto col gomito: “E’ la fine della specie umana” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Il saluto con il gomito è la fine della specie umana, io mi sono rifiutato, piuttosto non saluto”. Sono queste le parole di Matteo Salvini, intervenendo al convegno ‘Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’, in corso al Senato. “Se uno mi si avvicina e mi porge la mano – avverte – io commetto reato e gli stringo la mano, lo confesso”. “Ho chiesto a un parlamentare di portarmi un banco con le rotelle, andrò a fare una conferenza stampa con il banco di fronte al ministero“ dice il segretario del Carroccio: “I bambini – aggiunge – hanno bisogno del contatto fisico, di stare vicini”. “Ho visto una signora entrare in acqua, al ... Leggi su sportface

