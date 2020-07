L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in Trentino (Di lunedì 27 luglio 2020) La prima volta aveva scavalcato la gabbia. Nella sua seconda fuga invece ha divelto la rete di ferro in cui era rinchiuso. L’orso M49, già noto con il nome di Papillon dopo la sua prima evasione, è riuscito nuovamente a scappare dal recinto del Casteller in Trentino. Il plantigrado risulta dotato di radiocollare, a differenza della prima volta quando fuggì dal recinto appena dopo la cattura. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti arrivato in aula consiliare ha assicurato aggiornamenti sul tema nel prosieguo dei lavori. L'articolo L’orso M49 evade di nuovo: Papillon fugge per la seconda volta dal suo recinto in ... Leggi su ilfattoquotidiano

