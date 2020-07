Lo scudetto non scalda la Borsa: titolo Juve a -2,5% (Di lunedì 27 luglio 2020) La vittoria del nono scudetto consecutivo non scalda gli investitori in Borsa sul titolo della Juventus, che ha aperto in calo nelle prime ore di contrattazione. Con il 2-0 alla Sampdoria, la Juventus si è laureata matematicamente campione d’Italia per la stagione 2019-2020, con due giornate di anticipo sulla fine del campionato, grazie alle reti … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

