L’esordio di De Mita“Il Pd (partito di De Luca) è il niente” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Inizia bene (si fa per dire) la campagna elettorale di Ciriaco De Mita che nella prima uscita pubblica attacca il Pd. Salvini “non ha un pensiero” e il Pd “è niente” attacca il sindaco di Nusco (Avellino), nel corso della presentazione della lista dei Popolari alle elezioni regionali in Campania. Secondo l’ex presidente del Consiglio “siamo in periodo in cui il pensiero dei popoli è scomparso e resta la stupidità di quelli che parlano. Mi dispiace fare un solo nome – ha aggiunto – ma basta fare quello di Salvini: se avete notato non ha mai un pensiero da esprimere ma solo un accenno da introdurre, è una parola a metà“. De Mita ha usato parole dure anche per il partito democratico: “E’ niente, è senza pensiero. Io ... Leggi su anteprima24

