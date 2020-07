La mascherina aumenta il mal di testa: gli effetti del Coronavirus sulla cefalea (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, con mascherine mal di testa più intenso L’uso prolungato della mascherina e il distanziamento sociale possono contribuire a rendere la cefalea più intensa. Il mal di testa è considerato infatti come uno dei sintomi che accompagna l’infezione di Coronavirus “Come altre infezioni virali, il Covid porta al rilascio di citochine, sostanze che possono causare anche l’insorgenza di cefalea o acuire una preesistente. A peggiorare il problema possono essere anche la costante tosse e la chiusura dei seni nasali”, spiega all’Ansa la professoressa Simona Sacco, membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurologia (Sin) e professore ordinario di Neurologia presso l’Università ... Leggi su tpi

Mascherina sì o mascherina no? Lezioni in classe a turni o tutti dal vivo? Cosa fare se uno studente risulta positivo? Sul ritorno a scuola sono ancora tanti gli interrogativi a cui non c'è ancora una ...Multe da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro per chi verrà sorpreso nel territorio del Comune di Limone Piemonte senza mascherina in ogni luogo e negli spazi aperti qualora non vengano rispettate ...