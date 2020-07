Juventus campione d'Italia: le differenze tra i titoli di Conte, Allegri e Sarri (Di lunedì 27 luglio 2020) Con la vittoria 2-0 di ieri sulla Sampdoria la Juventus ha conquistato il suo nono Scudetto di fila ed ha dato continuità al suo incredibile ciclo di dominio incontrastato che negli anni ha visto protagonisti tre diversi allenatori: il primo fu Antonio Conte, poi è stato il turno di Massimiliano Allegri e infine quello di Maurizio Sarri. Ogni tecnico c'ha messo del suo, ogni titolo è diverso da tutti gli altri: a questo riguardo andiamo a scoprire i punti focali che hanno caratterizzato i vari... Leggi su 90min

Con il successo ottenuto allo Stadium sulla Sampdoria, la Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva: un record assoluto nella storia della Serie A. Di nuovo. Prima dell’in ...Un titolo, il numero nove di seguito per la Juventus, arrivato in circostanze particolari, ma che rappresenta tanto la storia del club bianconero, quanto quella del grande calcio europeo: nei 5 campio ...