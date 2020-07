Giancarlo Magalli, Marcello Cirillo e Adriana Volpe: è scontro sul ricordo della madre (Di lunedì 27 luglio 2020) Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo. Non sembra avere fine la diatriba tra i due ex colleghi mai sopita e riaccesasi di recente dopo il diverbio a distanza tra il padrone di casa de I fatti vostri e Adriana Volpe che gli ha replicato in diretta tv a Ogni mattina. In men che non si dica si è insinuato anche Cirillo nella questione ed è iniziato un botta e risposta a mezzo social e stampa. Ultima in ordine di tempo la dichiarazione di Marcello secondo cui Magalli avrebbe in passato fatto dell’ironia sul Parkinson della propria madre dipingendolo come un figlio non esattamente esemplare. Giancarlo Magalli replica a Marcello ... Leggi su tvzap.kataweb

