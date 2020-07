Germania – Nuovo focolaio in Baviera 500 braccianti in quarantena, 170 positivi (Di lunedì 27 luglio 2020) Lo stabilimento si trova a Mamming. Tutti i lavoratori sono stati sottoposti al tampone. In Austria imposto coprifuoco nella nota città turistica di St. Wolfgang, a est di Salisburgo. Le autorità sanitarie hanno scoperto un Nuovo focolaio di coronavirus in Baviera, regione tedesca dove venne individuato il primo cluster d’Europa risalente al 24 gennaio e dove a maggio un mattatoio divenne un … Leggi su periodicodaily

