Fontana respinge le accuse e si affida ai magistrati | “Ora voltare pagina e andare oltre”

"Sapevo che Dama si era dichiarata disponibile a rendersi utile nella situazione di emergenza. L'assessore Cattaneo ha interpellato Dama e altri imprenditori che si erano resi disponibili e queste cinque aziende sono state tutte coinvolte. Tutte e cinque queste aziende hanno visto acquistate le loro merci con quantità e costi differenti, con operazioni autorizzate dalla procedura semplificata del governo". Solo che poi lui, il governatore lombardo, Attilio Fontana, per quella fornitura di camici è addirittura finito nel registro degli indagati. Di qui – ieri – l'affermazione del capogruppo M5s Lombardia, De Rosa, che si è detto pronto a chiedere la mozione di sfiducia per il presidente. Fontana: "La magistratura sta indagando a fondo" Così stamane, intervenendo nell'ambito ...

Arringa di un’ora del governatore lombardo che in consiglio regionale respinge al mittente tutte le accuse sull’inchiesta per il caso camici Non è ancora arrivata la convocazione in procura, se mai gi ...È il Fontana Day. Il governatore lombardo è arrivato in consiglio regionale. Ed è pronta la sua autodifesa. Che è questa: “Ho riflettuto molto sull'opportunita' di intervenire oggi, soprattutto per la ...