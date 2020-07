Crosetti: la Juve si prende lo scudetto per sfinimento. Anche Agnelli è apparso scocciato (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juve si prende lo scudetto per sfinimento. Essere così vincenti e così brutti non è da tutti Su Repubblica, Maurizio Crosetti commenta la vittoria dello scudetto da parte della Juventus nello Stadium senza pubblico. “La Juve se lo prende per sfinimento, rotolando stanca verso il proprio destino. Ma che fatica. Essere così vincenti e così brutti non è da tutti: nemmeno una bandiera Juventina in piazza San Carlo, deserta”. Un trionfo monco, lo definisce. “Ma siccome Anche il modo conta, quest’ultimo trionfo è monco come il tempo che lo contiene, come il calcio spezzato nei mesi del virus e ricomposto con vinavil e ... Leggi su ilnapolista

La Juve è un mistero, non ha più fame", titola il quotidiano. A Udine quinta sconfitta stagionale, Sarri spreca il primo match ball e avverte: “Abbiamo perso aggressività, fare punti diventa ...

Juve, il marchio di Ronaldo dagli undici metri

TORINO - Il marchio di Cristiano Ronaldo sulla stagione della Juventus. Le inseguitrici Inter, Atalanta e Lazio sono ancora in piena corsa ma nonostante un ambiente in subbuglio dopo la terza partita ...

