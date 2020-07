Corona virus: Italia, 12581 positivi a test (+16 in un giorno) con 35112 decessi (5) e 198593 guariti (147). Totale di 246286 casi (168) Dati della protezione civile (Di lunedì 27 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 12581 positivi a test (+16 in un giorno) con 35112 decessi (5) e 198593 guariti (147). Totale di 246286 casi (168) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Snowofapril : @IlPostFlashes @ilpost Considerando la quantità di persone che ragiona così, comincio a pensare che il corona virus… - NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 12581 positivi a test (+16 in un giorno) con 35112 decessi (5) e 198593 guariti… - artedipulire : E Sgarbi come spiega che l'Oms ha dichiarato il corona virus pandemia? E i morti che ci sono nel mondo di cosa sono… - 25O319 : RT @25O319: Prima il corona virus attaccava i polmoni, ora i coglioni. - eccomiqua1947 : @giornalettismo Soprattutto un grande cantante come lui, famosissimo nel mondo, non dovrebbe palesare idee e compor… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus nel mondo: positivo il consigliere per la Sicurezza di Trump. In Cina il dato peggiore da marzo la Repubblica Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 luglio: 246.286 casi positivi e morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 246.286 persone (+170* rispetto a ieri, +0,1%; ieri +255) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.112 sono decedute (+5; ieri +5) ...

Gatto positivo al coronavirus, è il primo animale contagiato in Gran Bretagna

In Gran Bretagna un gatto domestico è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce Bbc News online aggiungendo che secondo gli esperti si tratta del primo caso confermato di infezione in un animale ...

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 246.286 persone (+170* rispetto a ieri, +0,1%; ieri +255) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.112 sono decedute (+5; ieri +5) ...In Gran Bretagna un gatto domestico è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce Bbc News online aggiungendo che secondo gli esperti si tratta del primo caso confermato di infezione in un animale ...