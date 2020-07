Conte accelera sul Recovery Plan. Domani la riunione del Comitato interministeriale affari europei per tracciare la road-map. Due commissioni monocamerali per coinvolgere il Parlamento (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo la clamorosa “vittoria” ottenuta in Europa, Giuseppe Conte non ha alcuna intenzione di perdere tempo. E così il premier vuole già accelerare sul piano di riforme da presentare all’Ue per ottenere gli oltre 200 miliardi di euro di prestiti e finanziamenti a fondo perduto. Un piano che sarà scritto dal governo: già Domani, martedì, dovrebbe tenersi la prima riunione del Ciae, il Comitato interministeriale affari europei. È la sede scelta dal premier per la gestione dei fondi ottenuti a Bruxelles, affiancata poi da un Comitato tecnico. Una task force fortemente contro cui le opposizioni minacciano barricate in ... Leggi su lanotiziagiornale

Il primo obiettivo del premier è quello di accelerare per non arrivare a ridosso della scadenza ... dalla proroga dello stato d’emergenza al nuovo scostamento di bilancio, Conte vuole comunque dare il ...

Libia,Conte al telefono con Erdogan: "Dialogo per una soluzione politica"

Sempre oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto in Turchia il presidente del Consiglio nazionale libico, Fayez al Serraj Italia, Francia e Germania: sanzioni a chi viola embargo in L ...

