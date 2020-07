Chi è Jeanne Baret, l’esploratrice del doodle di Google (Di lunedì 27 luglio 2020) Non le mancava il coraggio e per amore il giro del mondo. Nel 1766. Questa viaggiatrice temeraria si chiamava Jeanne Baret e oggi Google la celebra con il suo doodle, nel giorno in cui è nata nel 1740, in un villaggio della Borgogna. Leggi su vanityfair

KattInForma : Jeanne Baret chi è/ Gli studi dell'esploratrice nonostante le umili origini - Alice160383 : RT @VanityFairIt: Google celebra la donna che, travestita da uomo, ha fatto il giro del mondo e ha portato in Europa la bouganville https:/… - CaronteT : RT @BrufoloBill: @Amelie84044597 @CasaLettori @MollyBloom82 @CaronteT @lucy_esposito @antojackie @danisetta @GerberArancio @tafudany1 @velo… - BrufoloBill : @Amelie84044597 @CasaLettori @MollyBloom82 @CaronteT @lucy_esposito @antojackie @danisetta @GerberArancio… - ManySkills1701 : JEANNE BARET CHI È/ L'esploratrice si travestì da uomo e sfidò le convenzioni sociali -