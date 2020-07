Carabinieri Piacenza, il racconto della trans: “Ci picchiavano, erano dei depravati. Molte di noi minacciate” (Di lunedì 27 luglio 2020) Continuano ad emergere ulteriori dettagli sullo scandalo che ha travolto la caserma dei Carabinieri di Piacenza. Nella caserma, che si trova nella centralissima via Caccialupo, avvenivano abusi, torture, arresti illegali e veniva anche gestito un vasto giro di spaccio. Gli inquirenti si stanno concentrando sui festini a luci rosse che avvenivano all’interno dell’edificio, in molti … L'articolo Carabinieri Piacenza, il racconto della trans: “Ci picchiavano, erano dei depravati. Molte di noi minacciate” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

stanzaselvaggia : Carabinieri Piacenza, l’avvocato di Montella è stato candidato con Forza Nuova. E il carabiniere metteva like a sue… - HuffPostItalia : 'Picchiata e costretta a fare sesso'. Le accuse della trans Francesca ai carabinieri di Piacenza - fattoquotidiano : Carabinieri Piacenza, la denuncia di una trans: “Minacciata più volte dal maresciallo”. Nelle carte il festino con… - Bhb732 : RT @COISPpolizia: Carabinieri arrestati a Piacenza, Domenico Pianese su Radio Cusano Campus - frabarraco : RT @MiyakeEau: Quanto “schifo” ridente!!!???????? #carabinieri #piacenza #caserma #orrori #fascisti #infami -

PIACENZA - "Dopo trent’anni di onorata carriera secondo voi come posso stare? Non ho mai avuto una sanzione disciplinare in trent’anni, le mie note caratteristiche sono eccellenti, quindi immaginate u ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice Marco Orlando, il comandante della stazione Levante dei carabinieri di Piacenza, agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione Od ...