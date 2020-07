Campobasso, incidente verso l’ospedale: un morto e un ferito (Di lunedì 27 luglio 2020) incidente a Campobasso, è pesante il bilancio dello scontro tra due auto: ha perso la vita un’infermiera ed è grave l’altra persona coinvolta Grave incidente a Campobasso questa mattina dove due auto si sono scontrate alle porte della città, tra le due gallerie che portano all’ospedale Cardarelli. Il bilancio dello scontro tra due auto è pesante: ha perso la vita un’infermiera che tornava a casa dopo il turno di lavoro ed è grave l’altra persona coinvolta nel sinistro. Sul posto 118 e forze dell’ordine. I medici hanno provato a salvare la vita alla donna ma purtroppo è stato tutto inutile. Da verificare le condizioni del ferito. Questo articolo Campobasso, incidente ... Leggi su bloglive

moliseweb : Campobasso. Incidente mortale per la via dell'ospedale, morta sul colpo infermiera 60enne - informamolise : Incidente stradale a Campobasso: muore una infermiera, ferito un uomo - informamolise : Incidente stradale a Campobasso: un morto e un ferito - moliseweb : #Campobasso. Incidente #mortale per la via dell'ospedale, un morto e una persona ferita - informamolise : Incidente stradale in moto, muore 42enne di Mirabello -

Ultime Notizie dalla rete : Campobasso incidente Tragico incidente in autostrada, muore sul colpo 25enne di Campobasso Il Quotidiano del Molse Incidente sulla Benevento-Campobasso, centauro muore mentre torna a casa

Ancora un tragico incidente e ancora una vittima lungo le strade del Sannio, che tornano a tingersi di sangue a distanza di un mese dall'ultimo fatale sinistro. A perdere la vita un 42enne molisano, s ...

Tragico incidente nel Sannio molisano, muore una donna

Un tragico incidente che vede ancora coinvolte le strade molisane, questa volta una sannita di Castelmauro, in provincia di Campobasso, una conosciuta infermiera 60enne morta sul colpo dopo l’impatto ...

Ancora un tragico incidente e ancora una vittima lungo le strade del Sannio, che tornano a tingersi di sangue a distanza di un mese dall'ultimo fatale sinistro. A perdere la vita un 42enne molisano, s ...Un tragico incidente che vede ancora coinvolte le strade molisane, questa volta una sannita di Castelmauro, in provincia di Campobasso, una conosciuta infermiera 60enne morta sul colpo dopo l’impatto ...