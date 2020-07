Borussia Dortmund, ds Zorc su Sancho: “Ci aspettiamo che torni ad allenarsi con noi” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Sancho? Ci aspettiamo che torni a Dortmund per l’allenamento di giovedì“. Così Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, allontana le voci di un possibile addio di Jadon Sancho al termine di questa stagione sportiva. Al Kicker Zorc ha ribadito la volontà di proseguire con il giovane talento ventenne che nelle ultime settimane è stato più volte accostato al Manchester United per una valutazione di 100 milioni di euro. Leggi su sportface

sportface2016 : #BVB | Il ds #Zorc su #Sancho: 'Ci aspettiamo che torni ad allenarsi con noi' - JEDIEV11 : RT @AwayDayJoe_: Tifo!!! Confetti next...?? Borussia Dortmund in Lego coming ?? @BVB @BlackYellow #BVB - NicoVadoy : RT @AwayDayJoe_: Tifo!!! Confetti next...?? Borussia Dortmund in Lego coming ?? @BVB @BlackYellow #BVB - brickstand : RT @AwayDayJoe_: Tifo!!! Confetti next...?? Borussia Dortmund in Lego coming ?? @BVB @BlackYellow #BVB - KickOff78445325 : Il Borussia Dortmund intanto, rifiuta quasi 100 Mln per Sancho dallo United!!! Si prospetta un mercato bollente #sancho -