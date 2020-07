Bollettino Covid-19 27 luglio: 170 contagi e 5 decessi (Di lunedì 27 luglio 2020) Bollettino Covid-19 27 luglio: nuovi contagiati in decrescita, sono 170 nelle ultime 24 ore. Cinque i morti Il Bollettino Covid-19 del 27 luglio vede una diminuzione dei nuovi contagiati; sono appena 170 nelle ultime 24 ore con solo cinque morti. numeri incoraggianti, dopo le impennate degli scorsi giorni che avevano fatto temere per una seconda ondata addirittura anticipata già nel mese di agosto. Continua a salire anche il numero dei guariti; ben 147 nelle ultime 24 ore, segnale evidente di come in Italia la situazione sia decisamente sotto controllo. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive

