#8yearsofFifthHarmony, sono passati otto anni dalla nascita delle Fifth Harmony (Di martedì 28 luglio 2020) otto anni fa nascevano le Fifth Harmony: la girl band che si è formata ad X Factor US, di cui fece parte Camila Cabello Il 27 luglio 2020, le Fifhy Harmony hanno compiuto 8 anni. Si tratta di una girl band nata proprio nel talent show di X Factor US. L’anniversario ufficiale è fermo al 27 luglio 2010, data in cui la band aveva annunciato il loro periodo di pausa e la loro separazione. Ally Brooke, Camila Cabello, Dinah Jane, Lauren Jauregui e Normani Kordei si erano presentate all’audition del talent show da soliste per poi essere state unite in un unico gruppo grazie al direttore artistico Simon Cowel. Le cinque ragazze si aggidicarono il terzo posto alla finalissima del programma per poi avviarsi nel mondo della musica. Hanno debuttato ... Leggi su nonsolo.tv

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #8yearsofFifthHarmony sono