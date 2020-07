Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 13:30 (Di domenica 26 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 13.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI QUESTO ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLA MATTINA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI ANCHE SU TUTTO IL LITORALE PONTINO PER IL RALLY DI Roma CAPITALE SONO CHIUSE AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 52B CHE DA CAVE SALE A CAPRANICA PRENESTINA LA PROVINCIALE 59A PASSANTE PER CAPRANICA PRENESTINA FINO A SAN VITO RomaNO DA QUI CHIUSA LA PROVINCIALE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-07-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai