Scandalo camici, indagini sul conto in Svizzera di Fontana: “È pazzesco” (Di domenica 26 luglio 2020) All’indomani dell’inchiesta che ha travolto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il caso è già politico. Dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle arriva la richiesta di dimissioni, ma la Lega fa quadrato intorno al governatore. Fontana si difende dal reato ipotizzato di frode in pubbliche forniture per il “caso camici”, con l’assegnazione senza gara di appalto all’azienda di famiglia della moglie Roberta Dini. Le indagini dei magistrati ora si concentrano sul conto in Svizzera da 5,3 milioni di euro da cui avrebbe tentato il bonifico. Attilio Fontana si difende sul conto da 5 milioni Il presidente Attilio Fontana reagisce alle accuse che sono piovute ieri, con ... Leggi su thesocialpost

Ettore79597694 : RT @fede9013: @RadioSavana Ma tanto insabbieranno tutto , ora la direttiva è massacrare Fontana con il fantomatico scandalo dei camici in L… - Keynesblog : RT @janavel7: Avesse un minimo di rispetto per i tanti, troppi morti da Covid in Lombardia, #Fontana dovrebbe dimettersi subito dalla caric… - giampietrogiova : RT @janavel7: Avesse un minimo di rispetto per i tanti, troppi morti da Covid in Lombardia, #Fontana dovrebbe dimettersi subito dalla caric… - agodandaniela : RT @janavel7: Avesse un minimo di rispetto per i tanti, troppi morti da Covid in Lombardia, #Fontana dovrebbe dimettersi subito dalla caric… - VirgilioZanni : RT @janavel7: Avesse un minimo di rispetto per i tanti, troppi morti da Covid in Lombardia, #Fontana dovrebbe dimettersi subito dalla caric… -