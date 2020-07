Ordinanza di De Luca, prime multe a Salerno: 1000 euro a titolari di tre negozi (Di domenica 26 luglio 2020) Cronaca di Salerno: prime multe per il mancato utilizzo della mascherina al chiuso dopo l’ultima Ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Il sindaco Napoli: “Virus non è stato sconfitto”. La ultima Ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha prodotto i suoi primi effetti a Salerno, dove sono arrivate le prime multe da 1000 euro … Leggi su 2anews

fanpage : Coronavirus, ordinanza di De Luca: “Mille euro di multa a chi non indossa la mascherina” - infoitinterno : Covid, ecco la nuova ordinanza di De Luca - Frances57148967 : RT @MinutemanItaly: De Luca il nazista ieri ha emesso solita ordinanza folle su multe di 1000 euro a chi non indossa mascherine nei negozi… - _DAGOSPIA_ : PARLA UNO DEI COMMERCIANTI MULTATI DI 1000 EURO A SALERNO, A SEGUITO DELL’ORDINANZA DI DE LUCA… - mathociquala : RT @MinutemanItaly: De Luca il nazista ieri ha emesso solita ordinanza folle su multe di 1000 euro a chi non indossa mascherine nei negozi… -