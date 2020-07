Meteo, le previsioni di lunedì 27 luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Bel tempo, sole e temperature in aumento: inizia così una settimana che si preannuncia infuocata un po’ su tutta la penisola. Per lunedì 27 luglio è prevista al Nord alta pressione su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi al mattino sui settori prealpini. Al Centro giornata stabile e soleggiata con qualche annuvolamento diurno sulla dorsale toscana ma con fenomeni molto isolati. Al Sud giornata estiva su tutte le regioni eccezion fatta per qualche annuvolamento diurno in Appennino ma senza alcun fenomeno. Temperature in aumento in tutta Italia. Nei giorni successivi sono attesi picchi di calore che potranno raggiungere i 40°C in alcune zone (LE previsioni). Il tempo al Nord Nelle regioni settentrionali sarà un lunedì di sole salvo qualche nuvola sulle Prealpi. A Milano giornata ... Leggi su tg24.sky

Previsioni meteo Campobasso, domenica, 26 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massi ...

Un’estate così fresca erano anni che non l’avevamo. Giugno e, ormai anche luglio, sono scivolati via pressoché senza picchi di calore, senza farci boccheggiare per l’afa, senza quelle giornate torride ...

