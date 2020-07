Maria Elena Boschi sfotte Casalino: ci attaccavate per i nostri cari e ora... (Di domenica 26 luglio 2020) Una difesa che sa di presa in giro. È quella di Maria Elena Boschi nei confronti di Rocco Casalino, finito sulla graticola per le scommesse online su titoli azionari del suo ex fidanzato cubato, José Carlos Alvarez Aguila, finite con una segnalazione all'anti-riciclaggio. "Per anni i 5Stelle ci hanno attaccati per ciò che hanno fatto (o NON hanno fatto) i nostri affetti più cari. Oggi che Rocco Casalino è nella stessa situazione per i suoi affetti, noi siamo diversi. Molto diversi da loro. Noi siamo garantisti, noi siamo seri, noi siamo Italia Viva". Scrive su Facebook Maria Elena Boschi che si toglie un sassolone dal tacco dopo anni di offensiva sul ... Leggi su iltempo

