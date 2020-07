La poetica di singolare bellezza di George Bernard Shaw (Di domenica 26 luglio 2020) Il mio nome è George Bernard Shaw nato a Dublino il 26 luglio 1856. Dicono di me: “George Bernard Shaw ha una poetica di singolare bellezza”. Nel 1925 ho vinto il Premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione: “A George Bernard Shaw, per il suo lavoro intriso di idealismo ed umanità, la cui … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : poetica singolare Poeti a braccio protagonisti nella villa comunale Civonline La poetica di singolare bellezza di George Bernard Shaw

Il mio nome è George Bernard Shaw nato a Dublino il 26 luglio 1856. Dicono di me: “George Bernard Shaw ha una poetica di singolare bellezza”. Nel 1925 ho vinto il Premio Nobel per la letteratura con l ...

Carme a Sorella Venezia, il nuovo libro di Andreina Corso

E’ uscito il nuovo libro di Andreina Corso (Bonaccorso, 11,00 euro) “Carme a Sorella Venezia. Canto dedicato”. “La presente raccolta esprime, per molti aspetti, la figura e l’opera di Andreina Corso, ...

Il mio nome è George Bernard Shaw nato a Dublino il 26 luglio 1856. Dicono di me: “George Bernard Shaw ha una poetica di singolare bellezza”. Nel 1925 ho vinto il Premio Nobel per la letteratura con l ...E’ uscito il nuovo libro di Andreina Corso (Bonaccorso, 11,00 euro) “Carme a Sorella Venezia. Canto dedicato”. “La presente raccolta esprime, per molti aspetti, la figura e l’opera di Andreina Corso, ...