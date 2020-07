Il dramma della giovane Elena, morta a 16 anni dopo essere stata travolta da un furgone mentre si trovava sulla Vespa del padre (Di domenica 26 luglio 2020) Il terribile incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Stava tornando a casa a Bassa, ad Empoli, in sella alla Vespa guidata dal padre – Massimo, 49 anni – quando sono stati travolti da un furgone Renault, condotto da un artigiano 46enne (poi risultato negativo all’alcol test). La Vespa è andata fuori strada … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Camo82053619 : RT @GiovanniPaglia: “Fontana dimettiti” è già stato detto? Bene: va ripetuto all’infinito. È incredibile che a capo della Lombardia stia un… - sergio_catilina : RT @GiovanniPaglia: “Fontana dimettiti” è già stato detto? Bene: va ripetuto all’infinito. È incredibile che a capo della Lombardia stia un… - Ros36292999 : RT @GiovanniPaglia: “Fontana dimettiti” è già stato detto? Bene: va ripetuto all’infinito. È incredibile che a capo della Lombardia stia un… - ValeryMell1 : RT @vitosemeraro7: @frustametafora La colpa è della sinistra che non riesce a superare il dramma... - no_evas_fiscale : RT @GiovanniPaglia: “Fontana dimettiti” è già stato detto? Bene: va ripetuto all’infinito. È incredibile che a capo della Lombardia stia un… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma della

Positanonews

Dramma in vacanza. Una giovane perugina, Carlotta Martellini di appena 18 anni, ha perso la vita nell'isola greca di Mykonos, dove stava trascorrendo dei giorni di villeggiatura assieme ad un gruppo d ...“Se potessi fare in modo che ogni persona al mondo vedesse un solo film, gli farei vedere Earthlings” pare abbia detto il filosofo e attivista Peter Singer. Sicuramente il suo invito alla visione non ...