Il deputato che ha offeso Ocasio-Cortez si è dimesso dal board dell’associazione cristiana di cui faceva parte (Di domenica 26 luglio 2020) Bread for the World era l’associazione cristiana di cui faceva parte Ted Yoho, il deputato Repubblicano che aveva offeso – nel corso della giornata di lunedì – la deputata dem rappresentante dello stato di New York Alexandria Ocasio-Cortez, chiamandola «fucking bitch». faceva parte, perché nella giornata di ieri – dopo aver accolto le richieste dei membri dell’associazione – si è dimesso in seguito al comportamento tenuto nei confronti della deputata. LEGGI ANCHE > Alexandria Ocasio-Cortez e il discorso al deputato che l’ha offesa Alexandria ... Leggi su giornalettismo

