Ciclismo, Nibali: “Il caldo caratterizzerà l’inizio di stagione. Giro d’Italia? Contento della presenza di Sagan” (Di domenica 26 luglio 2020) “Il caldo condizionerà l’avvio di stagione, perciò è presto per ipotizzare come il fisico reagirà alle difficoltà delle corse estive. Sono Contento che Peter Sagan sarà presente al Giro d’Italia, lo renderà ancora più speciale. Oltre ai big Carapaz, Fuglsang e Yates, una sorpresa secondo me potrebbe essere Remco Evenepoel” ha dichiarato il ciclista Vincenzo Nibali, reduce dal primo camp d’allenamento della Trek-Segafredo, che lo ha visto protagonista insieme a Giulio Ciccone, Gianluca Brambilla, Nicola Conci, Jacopo Mosca, Pieter Weening e Antonio Nibali. “Intorno a me ho percepito tanta voglia di tornare a competere. C’era una grande unità d’intenti e uno ... Leggi su sportface

