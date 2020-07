Caso camici, M5s Lombardia: pronta mozione sfiducia a Fontana (Di domenica 26 luglio 2020) commenta 'Il Movimento 5 stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia a Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula'. E' quanto scrive in una nota ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : Il governatore della Lombardia Fontana indagato per il caso della fornitura di camici - HuffPostItalia : Caso camici, Di Battista attacca Salvini: 'Un cazzaro dozzinale' - Adnkronos : Caso camici, Di Battista vs Salvini: 'Cazzaro dozzinale' - Trovolavorobiz : RT @BelpietroTweet: Giornali e tg si tuffano sul caso dei camici, che comunque non sono costati un euro alle casse pubbliche. Silenzio asso… - Grazie_llla : RT @BelpietroTweet: Giornali e tg si tuffano sul caso dei camici, che comunque non sono costati un euro alle casse pubbliche. Silenzio asso… -