Bologna Lecce 2-2 LIVE: Falco vicino al gol, salva Krejci sulla linea (Di domenica 26 luglio 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Lecce si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Lecce 2-2 MOVIOLA 88′ Bologna in 10 – Mihajlovic ha esaurito i cambi e Krejci è uscito dal campo per un infortunio dopo il salvataggio. 87′ salvataggio di Krejci – Falco indemoniato, anticipa tutti e calcia all’angolino, Skorupski battuto ma Krejci salva ... Leggi su calcionews24

