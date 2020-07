Barbara D’Urso, quel lutto che non può superare: il dolore è ancora forte (Di domenica 26 luglio 2020) Barbara D’Urso ha ostato sui social una foto dall’album dei ricordi, nel cuore della conduttrice c’è un lutto che non può proprio superare: ecco il suo post emozionante. Foto: Instagram @BarbaracarmelitadursoBarbara D’Urso non ha mai nascosto il suo attaccamento alla famiglia, in particolare alla mamma, scomparsa quando era ancora molto piccola. Per questo motivo i suoi follower si sono stretti intorno a lei, la nota conduttrice ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto dei suoi genitori nel giorno del loro matrimonio. Barbara D’Urso il lutto che non può superare foto facebookBarbara D’Urso all’età di otto anni ha ... Leggi su chenews

saltyissalty : La gif di barbara d'urso poi è la ciliegina sulla torta - FTagar : X, wxBarbara d'Urso immortalata in topless: la foto in piscina solo con gli slip e il maxi cappello manda i fan in… - Curenna : @siepropriolei2 Se per farti un selfie dove ti vedi bella devi filtrare, correggere, modificare, sparare le luci di… - CicRosina : @AdrianaSpappa Io o Barbara D'Urso? - Alessia38014305 : @BarbaraDUrso17 ciao Barbara torna il 7 pomeriggio 5 il 13 con domenica Live e live non e la d ,urso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia