Auto sulla folla a Berlino: torna la paura nella capitale tedesca ma non si tratterebbe di terrorismo (Di domenica 26 luglio 2020) Un’Auto si è schiantata contro un gruppo di persone stamattina a Berlino, ferendone 7 di cui 3 sono in gravi condizioni. L’incidente si è verificato intorno alle 7.20 in Hardenbergplatz, vicino alla stazione Zoologischer Garten. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente causato dall’alta velocità: l’uomo alla guida del mezzo avrebbe perso il … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ginIemon : RT @verginescriba: Non un mio amico tedesco/italiano in vacanza in Italia che si ritrova questo biglietto sulla sua auto evidentemente parc… - UnioneSarda : Auto sulla folla a #Berlino: 7 feriti, 3 sono gravi - sof_qveen : RT @verginescriba: Non un mio amico tedesco/italiano in vacanza in Italia che si ritrova questo biglietto sulla sua auto evidentemente parc… - bie_aurora_ : RT @verginescriba: Non un mio amico tedesco/italiano in vacanza in Italia che si ritrova questo biglietto sulla sua auto evidentemente parc… - sugamanosuga : RT @verginescriba: Non un mio amico tedesco/italiano in vacanza in Italia che si ritrova questo biglietto sulla sua auto evidentemente parc… -