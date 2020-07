Arisa, retroscena sulla sua malattia: ecco perché porta spesso i capelli rasati (Di domenica 26 luglio 2020) Arisa purtroppo soffre di tricotillomania Da qualche tempo Arisa ha deciso ancora una volta di modificare il suo look rendendolo più giovanile e sbarazzino. Ultimamente Rosalba Pippa, questo è il nome d’anagrafe, presenta i capelli rasati e ogni tanto li alterna con delle parrucche. Ma per quale ragione la professionista ha drasticamente tagliato quasi a zero i suoi capelli? A tutto c’è una spiegazione e a fornirla è stata la stessa 37enne. Quest’ultima purtroppo soffre di tricotillomania, ovvero un disturbo che viene fuori soprattutto quando si è stressati portando a strapparsi i capelli. La cantante inizia ad accarezzare le ciocche, subito dopo diventa una mania e li strappa. Per tale ragione preferisce ... Leggi su kontrokultura

