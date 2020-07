Xavi positivo al COVID-19: «Sono in perfetto stato di salute» (Di sabato 25 luglio 2020) Xavi è risultato positivo al COVID-19 ma, come dice lui stesso attraverso Instagram, si trova in un perfetto stato di salute Xavi è risultato positivo al COVID-19 ma, come ci tiene a sottolineare lui stesso attraverso un messaggio su Instagram, gode di un perfetto stato di salute. Ecco il messaggio del tecnico dell’Al Sadd. «Oggi non potrò accompagnare la squadra nel ritorno alla competizione ufficiale. Al mio posto e a capo dello staff tecnico ci sarà David Prats. Qualche giorno fa seguendo il protocollo del mio club, Sono risultato positivo nell’ultimo test COVID19 che hanno eseguito su di ... Leggi su calcionews24

