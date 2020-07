Traffico Roma del 25-07-2020 ore 17:30 (Di sabato 25 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio è un bel ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale nulla da segnalare sulla raccordo sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila e sulle vie consolari proseguono i lavori in corso sulla via Ardeatina all’altezza di via Casali delle cornacchiole frequente la formazione di rallentamenti e code verso centro città nella zona di Torre Gaia ricordiamo la chiusura di via di Tor Bella Monaca in corrispondenza del ponte di via del fuoco sacro a cause di accertamenti tecnici chi proviene da via di Tor Bella Monaca via Casilina devi svoltare su via Domenico parasacchi chi invece proviene da via Casilina non può svoltare su via di Tor Bella Monaca per i dettagli di queste altre notizie potete consultare la ... Leggi su romadailynews

Coronavirus, "ora più rischi": il consiglio di Vaia sui tamponi

Per il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma “dovremmo essere pronti anche ... protocolli in tal senso liberando così anche il traffico aereo in grande sofferenza”.

Trastevere, notte di violenze. Auto imbrattate di sangue, indaga la polizia scientifica

Stavolta hanno esagerato. Tanto sangue sui cofani delle macchine e sui sampietrini non s’era mai visto. La movida violenta di Trastevere si colora di rosso sangue. Macchie ovunque sulle strade e sui m ...

