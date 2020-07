Sul caso «camici in Lombardia» Di Battista attacca Salvini: «Cazzaro dozzinale». E cita Almirante (Di sabato 25 luglio 2020) Sul caso della fornitura di camici alla regione Lombardia, in cui è indagato anche il governatore Attilio Fontana, insieme al cognato Andrea Dini, interviene anche Alessandro Di Battista. Il grillino rivolge la sua critica non al presidente della Regione, ma al leader della Lega, Matteo Salvini, che, secondo Di Battista è intervenuto nella vicenda con parole «vigliacche, immorali, mediocri, convenzionali». Di Battista si riferisce alle dichiarazioni con cui Salvini ha difeso Fontana, parlando prima su Twitter di «Malagiustizia a senso unico e “alla Palamara”». Per poi rincarare la dose. «Sono indagini che puzzano di vecchio, la giustizia alla Palamara non è quella di cui hanno bisogno ... Leggi su open.online

