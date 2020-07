Sampdoria, le convocazioni di Ranieri in vista della Juve (Di sabato 25 luglio 2020) GENOVA - Seduta di rifinitura seguita dalle convocazioni per la Sampdoria , in vista del match di domani, 21.45, contro la Juve . Il programma della seduta ha previsto riunione video, riscaldamento ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Sampdoria, le convocazioni di Ranieri in vista della Juve: Presente in lista Bonazzoli, out gli squalificati Colle… - Cristia68845102 : @Lucaucce Tre assemblee degli azionisti da agosto in poi...si continua con il Vipera! -