Roma, incendio divampa nella notte: distrutto un parco giochi per bambini (Di sabato 25 luglio 2020) incendio stanotte a Roma dove le fiamme, per cause ancora da accertare, ha letteralmente mandato in fumo un parco giochi per bambini. E’ successo stanotte, intorno alle 2.00. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco Nomentano (6a): si tratta dell’area compresa tra via Locke incrocio via A.Comte. All’interno erano presenti dei giochi gonfiabili per bambini. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

emergenzavvf : #Roma, dalle 14:30 #vigilidelfuoco impegnati su più fronti in loc. Spinaceto per un #incendio di vegetazione: squad… - emergenzavvf : #Roma, #incendio di vegetazione alimentato dal vento coinvolge auto e lambisce abitazioni. Squadre #vigilidelfuoco… - CorriereCitta : Roma, incendio divampa nella notte: distrutto un parco giochi per bambini - Notiziedi_it : Roma, vasto incendio a Spinaceto: fiamme vicino ai palazzi. Trovata una tanica con benzina - dolcesalatoeli : RT @emergenzavvf: #Roma, dalle 14:30 #vigilidelfuoco impegnati su più fronti in loc. Spinaceto per un #incendio di vegetazione: squadre sch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendio Incendio a Roma, in fiamme nove auto Sky Tg24 Infernetto, misterioso incendio distrugge nove auto

Infernetto – Distrutte prima che potessero scattare le indagini sul loro abbandono. Sì indaga per accertare se si tratti di una coincidenza o di un atto dolose. Nove macchine sono andate completamente ...

Incendio a Roma, in fiamme nove auto

Il rogo è scoppiato verso le 14 di oggi in via Mario Sansone. I vigili del fuoco, secondo quanto si apprende, sono riusciti in breve tempo a spegnere le fiamme Nove auto sono state distrutte da un inc ...

Infernetto – Distrutte prima che potessero scattare le indagini sul loro abbandono. Sì indaga per accertare se si tratti di una coincidenza o di un atto dolose. Nove macchine sono andate completamente ...Il rogo è scoppiato verso le 14 di oggi in via Mario Sansone. I vigili del fuoco, secondo quanto si apprende, sono riusciti in breve tempo a spegnere le fiamme Nove auto sono state distrutte da un inc ...