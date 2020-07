Roma, Fonseca chiude la polemica: "Zaniolo non è un caso" (Di sabato 25 luglio 2020) Zaniolo , tema sempre di attualità nella Roma post-emergenza. Prima per il rientro dall'infortunio, poi per la situazione venutasi a creare dopo un diverbio con Mancini che lo ha portato ad alzare un ... Leggi su quotidiano

