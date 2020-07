Moggi: “La Juventus vincerà lo scudetto più per demerito degli avversari che per meriti propri” (Di sabato 25 luglio 2020) L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha espresso la sua opinione sul momento che stanno attraversando i bianconeri sulle colonne di Libero: “Al termine di Udinese-Juventus la notizia della sconfitta dei bianconeri si è sparsa come il tam-tam nella giungla. Perché era inaspettata, visto che da nove anni a questa parte la Vecchia Signora aveva abituato tutti a commentare le vittorie, anziché le sconfitte, concedendo al massimo la possibilità di chiedersi se avesse giocato bene o male. Quasi fosse dato per scontato il successo, come se la Juve fosse una squadra perfetta e l’Udinese una vittima predestinata. Insomma, per tutti il 23 luglio 2020 doveva equivalere al 5 maggio 2002 quando, sempre ad Udine, un’altra Juve vinse inaspettatamente il campionato spodestando ... Leggi su sportface

