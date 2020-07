Marquez non ce la fa, abbandona le prove e Valentino Rossi torna Valentino: quarto (Di sabato 25 luglio 2020) Marc Marquez non ce la fa, Valentino Rossi torna improvvisamente a essere un pilota vicino a Valentino Rossi. La prima notizia è che il pilota catalano ha provato a correre nonostante la frattura all’omero del braccio sinistro e dopo aver effettuato alcuni giri ha dovuto abbandonare le prove. E che cosa succede nelle prove di MotoGp in Andalusia? Succede che Valentino Rossi si piazza al quarto posto nelle prove. Una posizione ottima dopo una lunghissima crisi tecnica. Pole position di Quartararo (quarta pole position consecutiva), poi Vinales, Bagnaia e ... Leggi su ilnapolista

